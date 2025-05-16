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13:41, 16 мая 2025Мир

Глава МИД Турции выступил с приветственным словом перед переговорами России и Украины

Глава МИД Фидан выступил с приветственным словом перед переговорами РФ и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом перед переговорами делегация России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас два пути — либо к миру, либо к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей выбрать», — сказал министр иностранных дел Турции.

При этом он отметил, что сегодняшняя встреча делегаций двух стран стала первой с марта 2022 года. Также Фидан подчеркнул, что, по его словам, Анкара принимала интенсивные меры для урегулирования конфликта России и Украины с самого его начала.

Ранее в Стамбуле начались переговоры представителей России, Украины и Турции. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году.

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