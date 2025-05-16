Мединский оценил результаты переговоров по Украине

Мединский: РФ осталась удовлетворена переговорами с Украиной в Стамбуле

Россия удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине, прошедших в Стамбуле. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, передает ТАСС.

«В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — указал руководитель российской делегации. Он добавил, что Россия и Украина договорились провести большой обмен военнопленными.

Мединский добавил, что нынешние переговоры с Украиной завершились, однако они будут продолжены. По его словам, стороны выясняют нюансы соглашения о будущем прекращении огня по линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Российско-украинские переговоры продолжались почти два часа.