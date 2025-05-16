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16:04, 16 мая 2025Бывший СССР

Украинский депутат раскрыл содержание переговоров в Стамбуле

Гончаренко: Москва на переговорах в Стамбуле требовала от Киева вывести войска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign M / Reuters

На переговорах в Стамбуле Москва потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав России. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию. От 30-ти дневного перемирия отказались», — написал он.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали в Стамбуле 16 мая. Это первая официальная встреча представителей двух стран с 2022 года.

Ранее Гончаренко заявил, что на переговорах присутствовал переводчик, однако делегации общались друг с другом на русском языке. До этого появлялись сообщения, что разговор между ними велся через переводчика.

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