Переговоры Украины и России прошли с переводчиком

Делегация Украины воспользовалась переводчиком для переговоров с РФ в Турции

Делегация Украины воспользовалась переводчиком во время переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники украинского «24 канала» в переговорной группе Киева.

«У украинской делегации есть переводчик, но переговоры с РФ проходят на русском языке», — уточняет информацию источник RT.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале опроверг наличие переводчика на переговорах. По его словам, представители делегаций общались на русском языке.

Ранее были опубликованы кадры со встречи, на которой украинская делегация выделялась своим внешним видом. Большинство членов делегации Киева прибыли на переговоры одетыми в стиле милитари.