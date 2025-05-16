Зеленский: Прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле, сказав, что Россию представляют люди, которые якобы не имеют полномочий принимать внешнеполитические решения. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании лидеров европейского политического сообщества, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России», — высказался он.

По его словам, Украина готова сделать все возможные шаги для достижения соглашений по завершению конфликта. Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить российской делегации «реальные полномочия».

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прокомменнтировал заявление Зеленского. Он подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров.