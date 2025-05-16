Слова Зеленского об отказе России от прямых переговоров опровергли

Россия не отказывалась от прямых переговоров с Украиной, как считает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший 15 мая в Стамбул, заявил, что Россия в последний момент отказалась от предложенного Украине формата прямых переговоров. «Я никаких предложений Путину не делал, мы все решили, что он требует прямых переговоров», — также заявил он.

В реальности президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные Киевом в 2022 году, без предварительных условий в Стамбуле, назначив для этого дату — 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня, однако речи о том, что он лично приедет на переговоры в Турцию, не было — состав делегаций на данном этапе каждая сторона должна была выбрать самостоятельно.

Кроме того, слова Зеленского о том, что он не делал никаких предложений Путину, не верны, так как он сам предлагал российскому главе встретиться в Турции 15 мая. «Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции. И ожидаю Путина в Турции. Лично. (…) Мы готовы говорить, чтобы положить конец этой войне», — заявлял он накануне поездки.

Зеленский также утверждал, что «готов на все», чтобы встретиться с Путиным в Турции, а также отмечал, что никто, кроме него, «не может вести переговоры по суверенитету, соблюдению принципа независимости Украины, нашего курса».

О том, что Россия не отказывалась от переговоров, свидетельствует то, что российская сторона направила в Турцию свою делегацию, в состав которой вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший ее, а также замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Все они уже прибыли в Турцию и ожидают переговоров, которые запланированы на 16 мая.

Мединский также подчеркивал, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».