Россия начала готовить для Киева документ с условиями для прекращения огня. В США надеются на реалистичные требования

Рубио заявил о подготовке Россией документа с требованиями по прекращению огня

Россия начала готовить документ, содержащий требования о прекращении огня на Украине. Об этом после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что в случае, если документ будет содержать «реалистичные идеи», это позволит добиться прогресса, однако в противном случае у США будет «другая оценка». Он добавил, что Вашингтон не хочет продолжать «бесконечные переговоры» по Украине, и пригрозил новыми санкциями со стороны сенаторов.

Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня на Украине. Украинская сторона будет работать над своим собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время Марко Рубио госсекретарь США

Рубио раскрыл, что Соединенные Штаты представили «сильный мирный план» по Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон приветствует соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. «Давайте не упустим эту огромную возможность. Пришло время положить конец этой войне», — призвал глава Госдепа США.

В МИД подтвердили тему следующего раунда переговоров Москвы и Киева

Делегаты России и Украины в ходе следующего раунда переговоров могут затронуть детали прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что стороны, вероятно, обсудят, каким образом может начаться режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования. При этом дипломат отметил, что считает неприемлемым требование Киева о прекращении огня без предварительных условий. Мирошник указал, что в случае согласия Москвы на такой шаг Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилят линию фронта и подтянут дополнительные войска для последующей эскалации конфликта.

Однако в Европе предположили, что двусторонние переговоры могут быть отложены до октября. Как пишет немецкое издание Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом), в Москве осознают, что противник рассчитывает на 30-дневное прекращение огня лишь для восстановления своих сил и подготовки к продолжению боевых действий. Чтобы не допустить этого, Вооруженные силы (ВС) РФ предпримут наступление, которое закончится осенью. Авторы материала резюмируют, что стороны в ближайшее время за стол переговоров не сядут, если только не произойдет некая патовая ситуация на линии фронта.

Переговоры России и Украины состоялись 16 мая. Они длились почти два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение переговорного формата для достижения долгосрочного мирного соглашения.

Трамп захотел встретиться с Путиным

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В настоящее время решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Руководитель Госдепа отметил, что российская сторона также выразила готовность к встрече.

Ранее Трамп сам анонсировал разговор с Путиным. Он должен состояться в понедельник, 19 мая, по телефону. Глава Белого дома уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю. Также он заявил о намерении позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после беседы с Путиным.

Подготовку к проведению телефонного разговора двух лидеров подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Других деталей он не сообщил.

До этого Трамп высказался, что сделка по Украине без его участия невозможна. «Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины — прим. «Ленты.ру») очень много ненависти», — заявил он. При этом американский лидер выразил мнение, что Путин настолько устал от украинского конфликта, что «не очень хорошо выглядит». Он признался, что сам устал от бесконечных встреч и переговоров, поэтому он надеется заключить соглашение с российским коллегой.