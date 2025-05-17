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22:57, 17 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии назвали вероятный срок возобновления переговоров по Украине

DW: Переговоры России и Украины возобновятся не раньше октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переговоры России и Украины возобновятся не раньше октября. Об этом пишет немецкое Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

В Москве осознают, что противник рассчитывает на 30-дневное прекращение огня лишь для восстановления своих сил и подготовки к продолжению боевых действий. Чтобы не допустить этого, Вооруженные силы (ВС) РФ предпримут наступление, которое закончится осенью, пишет издание.

Авторы материала резюмируют, что стороны в ближайшее время за стол переговоров не сядут, если только не произойдет некая патовая ситуация на линии фронта.

Переговоры России и Украины состоялись 16 мая. Они длились почти два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение переговорного формата для достижения долгосрочного мирного соглашения.

Позднее испанское издание Publico уличило президента Украины Владимира Зеленского в намерении устроить перепалку с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. «Двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал. Зеленский бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — указано в сообщении.

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