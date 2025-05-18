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00:45, 18 мая 2025Мир

Рубио заявил о подготовке Россией одного документа по Украине

Рубио: Россия готовит документ с требованиями о прекращении огня на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kira Hofmann / IMAGO / Global Look Press

Россия начала готовить документ, содержащий требования о прекращении огня на Украине. Об этом после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Clash Report.

«Лавров сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня на Украине. Украинская сторона будет работать над своим собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что в случае, если документ будет содержать «реалистичные идеи», это позволит добиться прогресса, однако в противном случае у США будет «другая оценка». Он добавил, что Вашингтон не хочет продолжать «бесконечные переговоры» по Украине.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. «Сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена», — уточнил он.

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