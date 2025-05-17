Кремль заявил о подготовке разговора Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа готовится

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Разговор готовится», — приводит агентство слова пресс-секретаря российского лидера.

Ранее Трамп анонсировал разговор с Путиным. По его словам, он должен состояться в понедельник, 19 мая, по телефону. Также американский лидер выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский угодил в геополитический котел в том числе из-за того, что Трамп планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.