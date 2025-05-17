Рогов: Президент Украины Зеленский попал в геополитический котел

Президент Украины Владимир Зеленский фактически попал в геополитический котел. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что планы украинского лидера сорвать переговоры в Стамбуле, Турция, провалились, а «взорвавшегося узурпатора поставили на место». Кроме того, по словам Рогова, в окружении президента Украины царят мрачные настроения.

«Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел», — сказал председатель комиссии ОП.

В качестве подтверждения своих слов Рогов напомнил, что украинской делегации не удалось добиться перемирия на 30 дней без дополнительных условий, которое требовал Киев, а новые «страшные санкции» против России не были введены. Не удалось и сорвать переговоры.

Кроме того, добавил он, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.