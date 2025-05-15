Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 15 мая 2025Бывший СССР

Рогов сравнил поведение Зеленского с ситуацией из анекдота

Рогов: Поведение Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинский лидер пытается провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, «попутно во всем обвиняя Россию».

«Его поведение напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать», — заявил Рогов. Он также выразил мнение, что Зеленский на самом деле не стремится к миру на Украине, а лишь показывает образ и пытается разговаривать языком ультиматумов.

Ранее Зеленский подтвердил отправку украинской делегации во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым на переговоры в Стамбуле. По его словам, решение было принято из желания продемонстрировать готовность к переговорам и «достичь первых шагов к справедливому миру».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о признании новых регионов России

    В «Пятерочке» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу

    Три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались

    Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

    Зеленский назвал правильный путь переговоров

    Популярный российский блогер показал цены на продукты в стране Южной Америки

    В Госдуме рассказали о влиянии переговоров в Стамбуле на российский спорт

    Стало известно об активизации ВСУ в Курской области в день переговоров в Стамбуле

    Копия легендарного исторического документа оказалась оригиналом за 1,7 миллиарда рублей

    Эксперты ответят на вопросы желающих начать вести блог о питомце россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости