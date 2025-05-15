Рогов: Поведение Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам

Поведение президента Украины Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинский лидер пытается провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, «попутно во всем обвиняя Россию».

«Его поведение напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать», — заявил Рогов. Он также выразил мнение, что Зеленский на самом деле не стремится к миру на Украине, а лишь показывает образ и пытается разговаривать языком ультиматумов.

Ранее Зеленский подтвердил отправку украинской делегации во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым на переговоры в Стамбуле. По его словам, решение было принято из желания продемонстрировать готовность к переговорам и «достичь первых шагов к справедливому миру».