Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным

Трамп понадеялся на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным 19 мая

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая. Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода, в свою очередь, заявил, что Трамп одержим идеей встречи с Путиным. При этом эксперт похвалил Путина за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с Трампом.