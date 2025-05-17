Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 17 мая 2025Мир

Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным

Трамп понадеялся на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным 19 мая
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая. Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода, в свою очередь, заявил, что Трамп одержим идеей встречи с Путиным. При этом эксперт похвалил Путина за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Россияне смогут получать налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

    Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с Путиным

    Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье

    Путин поручил поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале

    Госдеп раскрыл содержание разговора Лаврова с госсекретарем США

    «Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

    Российские фигуристы обратились к главе МОК с просьбой

    Пятичасовую аудиозапись показаний Байдена с пробелами в памяти опубликовали

    Раскрыты детали роскошного девичника невесты одного из богатейших людей в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости