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23:31, 17 мая 2025Бывший СССР

В МИД назвали тему следующего раунда переговоров между Россией и Украиной

Мирошник: РФ и Украина в ходе переговоров могут обсудить прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Делегаты России и Украины в ходе следующего раунда переговоров могут затронуть детали прекращения огня. Об этом в эфире эфире «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он уточнил, что стороны, вероятно, обсудят, каким образом может начаться режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования.

При этом дипломат отметил, что считает неприемлемым требование Киева о прекращении огня без предварительных условий. Мирошник указал, что в случае согласия Москвы на такой шаг Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилят линию фронта и подтянут дополнительные войска для последующей эскалации конфликта.

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Они длились почти два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение переговорного формата для достижения долгосрочного мирного соглашения.

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