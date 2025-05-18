США пригрозили России санкциями

Рубио: США введут санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по Украине

США введут новые санкции против России в том случае, если прогресс на переговорах по Украине не будет достигнут. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Clash Report.

«Мы проинформировали россиян о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс. Принятие Конгрессом законопроекта — это то, что мы не можем остановить или контролировать», — пригрозил он.

Рубио добавил, что администрация президента США Дональда Трампа попросила Сенат подождать с принятием закона, чтобы посмотреть на ход мирных переговоров.

Ранее Рубио заявил, что Россия начала готовить документ, содержащий требования о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что в случае, если документ будет содержать «реалистичные идеи», это позволит добиться прогресса.