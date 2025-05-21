Российский губернатор выступил с обращением после сообщений о заходе украинской ДРГ

Богомаз заявил о перекрытии дорог после сообщений о заходе украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале опубликовал информацию о перекрытии дорог в Выгоничском районе после сообщений о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Он отметил, что Киев вбрасывает фейки.

«В настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — проинформировал спикер.

Он уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.

Telegram-канал «Два майора» ранее поделился сообщением о заходе украинской ДРГ из семи-восьми человек на территорию Брянской области. По его данным, сотрудники Росгвардии и ФСБ выявили диверсантов в селе Субботово (примерно в 40 километрах от Брянска) и блокировали.

Ранее Богомаз сообщил о перехвате 41 беспилотника над территорией Брянской области. По его словам, пострадавших нет.

