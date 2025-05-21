Губернатор раскрыл подробности попытки атаки четырех десятков дронов ВСУ на регион

Брянский губернатор Богомаз: При перехвате 41 беспилотника никто не пострадал

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую областью с помощью четырех десятков беспилотников никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал губернатор.

Он поблагодарил российских военных за оперативную работу, однако других данных о ситуации не привел.

В ночь на среду, 21 мая, ВСУ выпустили по России 127 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 41 — перехватили над Брянской областью. Еще 37 сбили над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью. Кроме того, по одному летательному аппарату удалось уничтожить над Тульской, Белгородской и Калужской областями, а также над Черным морем.