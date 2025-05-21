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07:25, 21 мая 2025Россия

ВСУ за ночь выпустили по России почти 130 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 127 дронов ВСУ над девятью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

В ночь на среду, 21 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти 130 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытки атаки, как уточнило ведомство, были предприняты с 20:00 20 мая по московскому времени до 4:05 утра следующего дня. Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 127 беспилотников над девятью регионами России и Черным морем.

Больше всего летательных аппаратов — 41 — перехватили над Брянской областью. Еще 37 сбили над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью. Кроме того, по одному летательному аппарату удалось уничтожить над Тульской, Белгородской и Калужской областями, а также над Черным морем.

Вечером 20 мая Минобороны сообщало о попытке атаки на три региона России. Под удар попали Орловская, Брянская и Белгородская области.

ЖЗЛ
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