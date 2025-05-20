Украина ударила по трем регионам России

Минобороны: Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятнадцать дронов самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов — 11 — перехватили над Орловской областью, три дрона были сбиты над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Отмечается, что попытки атаки были предприняты в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени.

18 мая в небе над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. За ночь того же дня сообщалось о перехвате над регионом 14 летательных аппаратов.