Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:31, 20 мая 2025Россия

Украина ударила по трем регионам России

Минобороны: Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятнадцать дронов самолетного типа. Больше всего летательных аппаратов — 11 — перехватили над Орловской областью, три дрона были сбиты над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Отмечается, что попытки атаки были предприняты в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени.

18 мая в небе над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. За ночь того же дня сообщалось о перехвате над регионом 14 летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Дачникам назвали запрещенные для сруба деревья на участке

    В МИД прокомментировали выделение ЕС денег «Радио Свободе»

    Польша огласила окончательное решение по отправке войск на Украину

    На Западе обвинили Зеленского в нарушении обещаний

    Польша заявила о готовности закрыть границу с Германией

    В Татарстане согласовали строительство школы Загитовой после снижения стоимости объекта

    Украина ударила по трем регионам России

    Житель Дагестана пешком дошел до Мекки и вернулся домой

    Маск пообещал постепенный уход из политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости