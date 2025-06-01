Мост в Брянской области обрушился за пару секунд до прохождения под ним поезда

Shot: Мост в Брянской области обрушился за пару секунд до прохождения поезда

Обрушение моста в Брянской области произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда сообщением Климов – Москва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию моста. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по нему. Удар пришелся на кабину машиниста, ему и помощнику выжить не удалось, а первый вагон буквально сплющило.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Ряд каналов опубликовал кадры с места происшествия, пассажиры помогали другим людям выбраться из вагонов.

Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

