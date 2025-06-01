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02:50, 1 июня 2025Россия

Водитель грузовика пострадал при обрушении моста в Брянской области

Водитель грузовика «Мираторга» пострадал при обрушении моста в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «112»

Водитель грузовика, перевозившего продукцию компании «Мираторг» пострадал при обрушении моста в Брянской области, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее стало известно, что фура «Мираторга» проезжала по мосту в тот момент, когда внизу проходил пассажирский поезд Климов – Москва.

Водителю оказывают медицинскую помощь, транспортное обеспечение работы компании осуществляется через объездные пути, движение по трассе А240 перекрыто.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, жертвами происшествия стали семь человек, 30 доставлены в больницы, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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