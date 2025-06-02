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16:31, 2 июня 2025Россия

Губернатор пересказал события первого часа после обрушения моста в Брянской области

Богомаз: Скорая помощь прибыла на место обрушения моста через 28 минут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Александр Богомаз пересказал события первого часа после обрушения моста в Брянской области. Подробности опубликованы в его Telegram-канале.

По словам главы российского региона, первыми к месту происшествия приехали машины скорой помощи — через 28 минут с момента поступления сигнала о происшествии. Медики ехали в Выгоничский район из Брянска и Почепа. Спасатели прибыли на место происшествия спустя час.

Богомаз уточнил, что в это время местные чиновники развернули пункт временного размещения, куда автобусами доставляли пострадавших. «Там они получали необходимую медицинскую и психологическую помощь», — написал он, добавив, что при необходимости пострадавших доставляли в федеральные клиники Москвы.

На месте также работала техника строительных и дорожных организаций региона, и железнодорожные пути были расчищены менее, чем за сутки.

О том, что мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд, стало известно в воскресенье, 1 июня. По неофициальной информации, на опорах моста и двух участках железной дороги были установлены четыре взрывных устройства. При этом предшествовавшие катастрофе проверки не выявили посторонних предметов.

При ЧП пострадали 104 человека, семерых спасти не удалось. Состояние троих госпитализированных пассажиров оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней и легкой тяжести.

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