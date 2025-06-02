Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 2 июня 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд «Климов-Москва» в Брянской области превысило 100. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пишет ТАСС.

По его слов, количество раненых достигло 104. Семерых спасти не удалось. «Получается, 3 "тяжелых", остальные [находятся в состоянии] средней тяжести и легкой», — рассказал Богомаз журналистам о состоянии госпитализированных пассажиров.

Он также добавил, что на строительство нового моста потребуется четыре месяца.

Ранее появилась неподтвержденная информация, что для четыре взрывных устройства общей массой в четыре килограмма были установлены на опорах моста и двух участках железной дороги за день но происшествия. Утверждается, что 30 мая конструкция обследовалась специалистами, которые не нашли посторонних предметов.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 вечером 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. В регионе объявлен трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

    18-летняя россиянка попала под поезд и не выжила

    Российская делегация отправилась к месту переговоров в Стамбуле

    У Киева появились опасения насчет Запада после атак на аэродромы

    Минпромторг объяснил отсутствие желающих вернуться в Россию западных компаний

    Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

    Назван ущерб от махинаций с санаторием для инвалидов-афганцев и бойцов СВО

    Раскрыта предельная дальность создаваемых Украиной ударных ракет

    Ряду российских регионов пообещали до 36 градусов жары

    Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости