Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд «Климов-Москва» в Брянской области превысило 100. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пишет ТАСС.

По его слов, количество раненых достигло 104. Семерых спасти не удалось. «Получается, 3 "тяжелых", остальные [находятся в состоянии] средней тяжести и легкой», — рассказал Богомаз журналистам о состоянии госпитализированных пассажиров.

Он также добавил, что на строительство нового моста потребуется четыре месяца.

Ранее появилась неподтвержденная информация, что для четыре взрывных устройства общей массой в четыре килограмма были установлены на опорах моста и двух участках железной дороги за день но происшествия. Утверждается, что 30 мая конструкция обследовалась специалистами, которые не нашли посторонних предметов.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 вечером 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. В регионе объявлен трехдневный траур.