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08:34, 2 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

Shot: Неизвестные установили 4 взрывных устройства перед взрывом под Брянском
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Предварительно, четыре взрывных устройства установили неизвестные перед взрывом в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, общий вес взрывчатки — четыре килограмма. Вид взрывного устройства пока не установлен. Места подрыва были обнаружены на двух участках железной дороги и на опорах моста.

Отмечается, что взрывчатка была заложена 31 мая — за день до трагедии. Так как 30 мая специалисты обследовали мост и не нашли посторонних предметов.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Семь человек не выжили, еще 104 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.

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