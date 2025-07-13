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09:00, 13 июля 2025Экономика

Синоптик рассказал москвичам о погоде в воскресенье

Тишковец: Кратковременные ливни и жара ожидаются в Москве в воскресенье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В воскресенье, 13 июля, кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до плюс 34 градусов ожидаются в Москве. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9-14 литров дождевой воды на метр площади», — уточнил синоптик.

Температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 29 до плюс 34 градусов. Тишковец отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что небывалая жара в ближайшие дни станет умереннее. По словам Романа Вильфанда, 35-градусная жара начнет спадать к понедельнику, 14 июля.

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