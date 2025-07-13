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08:59, 13 июля 2025Мир

Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко признали нарушителем порядка в колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко в колонии признали нарушителем порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что Захарченко признали нарушителем порядка в мордовской колонии. В документах приведено заключение ФКУ ИК-5 УФСИН России по республике Мордовия, где Захарченко охарактеризован отрицательно. В материалах подчеркивается, что он нарушал порядок отбывания наказания, на него также накладывали дисциплинарные взыскания.

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В августе 2024 года Захарченко попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. По версии следствия, в период с 2007 по 2016 год он получал взятки от организованно-преступной группы, а взамен помогал ее участникам скрываться от правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения за девять лет составила 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году Захарченко назначили уголовный штраф в размере 117,99 миллиона рублей. Позже к нему прибавился исполнительский сбор на 8,2 миллиона рублей, после чего общая задолженность достигла 125,5 миллиона рублей.

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