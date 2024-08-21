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21:07, 21 августа 2024Силовые структуры

Бывший российский полковник попросил отправить его на СВО

«Ъ»: экс-полковник Захарченко попросил Путина отправить его на СВО

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взятки, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что Захарченко не в первый раз просит отправить его на СВО. В сентябре 2023 года экс-полковник обратился в военкомат по республике Мордовия. Он сообщил, что имеет военно-учетную специальность, связанную с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты, а также в его активе значится полученный в Чечне боевой опыт.

«Желаю быть полезным родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства», — объяснял свое желание Захарченко.

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      Евгений Силаев
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