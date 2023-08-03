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22:33, 3 августа 2023Россия

Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Суд в оставил в силе 16-летний приговор экс-полковнику МВД Захарченко за взятки

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Московский городской суд оставил в силе приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который проходит по делу о взятке в размере 1,4 миллиарда рублей. В суде изучили апелляционные жалобы и оставили решение без изменений, Захарченко отбудет, в общей сложности 16-летний срок, передает ТАСС.

Приговор о 16 годах заключения и штрафе в размере 500 миллионов рублей Захарченко озвучили 17 мая 2022 года. Фигурантами дела также являются бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин (оба получили срок семь лет в колонии строгого режима), в организованной преступной группе был задействован и уже почивший бизнесмен Валерий Маркелов (получил восемь лет в колонии строгого режима и штраф на 500 миллионов рублей).

Дмитрий Захарченко, по данным следствия, в 2007-2016 годах получал от ОПГ взятки, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.

Ранее прокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова стоимостью более 130 миллионов рублей. В его отношении расследуется уголовное дело о получении взяток.

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    Александра Синицына
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