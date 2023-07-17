У бывшего сотрудника МВД России захотели изъять 130 миллионов рублей за взятки

Прокуратура требует изъять имущество на 130 млн руб. у экс-сотрудника УМВД Ростова-на-Дону

Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова стоимостью более 130 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении бывшего полицейского расследуется уголовное дело о получении взяток. Прокуроры выяснили, что во время службы он приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей, в том числе шесть объектов недвижимости и три автомобиля. При этом Щитов оформлял имущество на своих родственников и близких.

В Гуковский городской суд Ростовской области подан иск об обращении активов, приобретенных на незадекларированные доходы, в доход государства.

Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с заявлением об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, его родственников и близких.