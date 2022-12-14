Прокуратура потребовала изъять имущество экс-полковника Захарченко в пользу РФ

Прокуратура попросила суд изъять у экс-полковника Захарченко имущество на 50 миллионов

Прокуратура Москвы обратилась в суд с заявлением об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, его родственников и близких. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Речь идет об имуществе экс-полковника МВД на сумму свыше 50 миллионов рублей. По данным надзорного ведомства, на незаконные доходы Захарченко, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Также прокуратура заявила иск об обращении в доход государства денежных средств семьи бывшего полковника МВД.

6 декабря сообщалось, что Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу бывшего полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко по второму делу о взятках в 1,4 миллиарда рублей.