Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:28, 28 октября 2022Силовые структуры

Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу заочно арестовали

Давшую показания на полковника Захарченко экс-сотрудницу Нота-Банка заочно арестовали

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Давшую показания на полковника Захарченко экс-сотрудницу Нота-Банка Галину Марчукову объявили в розыск и заочно арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывший директор департамента финансового анализа кредитной организации ранее дала показания, изобличающие экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении в банке. Сейчас Марчукова стала фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве.

В июле 2019 года Мосгорсуд освободил заключившую сделку со следствием Марчукову из-под стражи. В мае Останкинский суд Москвы признал ее виновной в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств Нота-банка. В особом порядке ее приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии по делу о хищении 350 миллионов рублей. Ее также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

В рамках дела были арестованы денежные средства в общей сумме более миллиона долларов, свыше 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского провести переговоры в Аризоне
Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения
«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы
Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу заочно арестовали
В США сообщили об угрозах Байдену торговой войной со стороны Шольца и Макрона
Названа самая требовательная аудитория московских экскурсоводов
Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией
Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы
Политик-трансгендер с Алтая решила оставить пост
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.