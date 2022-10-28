Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу заочно арестовали

Давшую показания на полковника Захарченко экс-сотрудницу Нота-Банка заочно арестовали

Давшую показания на полковника Захарченко экс-сотрудницу Нота-Банка Галину Марчукову объявили в розыск и заочно арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывший директор департамента финансового анализа кредитной организации ранее дала показания, изобличающие экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении в банке. Сейчас Марчукова стала фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве.

В июле 2019 года Мосгорсуд освободил заключившую сделку со следствием Марчукову из-под стражи. В мае Останкинский суд Москвы признал ее виновной в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств Нота-банка. В особом порядке ее приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии по делу о хищении 350 миллионов рублей. Ее также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

В рамках дела были арестованы денежные средства в общей сумме более миллиона долларов, свыше 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты.

