Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу отпустили на волю

Мосгорсуд освободил из-под стражи Ларису Марчукову, заключившую сделку со следствием и давшую показания против полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор.

«Суд апелляционной инстанции зачел в отбытый срок Марчуковой нахождение под стражей с 23 мая по 22 июля 2019 года из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание Марчуковой считать отбытым, освободить из-под стражи в зале суда», — пояснили в пресс-службе.

В мае Останкинский суд Москвы в особом порядке приговорил Ларису Марчукову к 3 годам и 3 месяцам колонии по делу о хищении 350 миллионов рублей. Ее также оштрафовали на 700 тысяч рублей. В рамках дела были арестованы денежные средства в общей сумме более миллиона долларов, свыше 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты, отмечает РАПСИ.

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Марчукова была признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств Нота-банка. Ее разговоры с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в нем обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения Дмитрию Захарченко, указывает РИА Новости.

Лариса является сестрой бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой. Они дружили с полковником Захарченко и он предупредил их об обысках.

По версии следствия, бывший председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин при пособничестве сестер Марчуковых и гадалки Михай присвоил 350 миллионов рублей.

Галину Марчукову суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Ерохин получил 8,5 лет и штраф в два миллиона рублей. Михай была осуждена к 3,5 годам лишения свободы.

Захарченко приговорили к 13 годам колонии за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.

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