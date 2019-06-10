Полковника Захарченко посадили и лишили звания

Бывший заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко осужден. Об этом в понедельник, 10 июня, из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Захарченко приговорили к 13 годам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Он также лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах. Обвинение просило для Захарченко 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

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Ранее сообщалось, что Захарченко признан виновным во взяточничестве. По данным следствия, он получил 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре» от ресторатора Меди Дусса.

Захарченко также инкриминировали получение от Дусса 800 тысяч долларов, однако суд оправдал его по этому эпизоду. Кроме того, подсудимый признан виновным по статье 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия») УК РФ.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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