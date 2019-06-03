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В деле полковника-миллиардера Захарченко вскрыли фальсификацию

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Дмитрий Захарченко

В ходе расследования уголовного дела в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко вскрылась фальсификация доказательств. Об этом в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Гагаринский районный суд Москвы рассматривал иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества скрывшегося от следствия сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, предполагаемого соучастника полковника Захарченко. Соответчиком по этому иску был привлечен Иван Кожевников — один из фигурантов расследования дела полицейского.

На судебных слушаниях было установлено, что по просьбе Сенина на Кожевникова было зарегистрировано значительное количество недвижимости, однако тот решил ввести суд в заблуждение и предоставил документы с ложными сведениями о наличии у него крупных сумм денег. Тем самым Кожевников хотел показать, что у него была возможность приобрести имущество Сенина, которое хотела изъять Генпрокуратура.

Однако суд не поверил в благосостояние соответчика и 11 марта обратил в доход государства имущество полковника ФСБ — 28 объектов недвижимости в Московском регионе и пять дорогих автомобилей общей стоимостью 380 миллионов рублей.

В отношении Кожевникова возбуждено уголовное дело по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года огласит приговор бывшему заместителю начальника антикоррупционного управления МВД Захарченко, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.

Прокурор попросил приговорить его к 15,5 годам колонии и оштрафовать на 500 миллионов рублей.

По данным следствия, Захарченко получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов и 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре»от ресторатора Меди Дусса.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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