Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко

В рамках расследования в отношении бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко возбуждено дело по статье об организации преступного сообщества (ОПС), пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, речь может идти о большой группе силовиков разного уровня, как бывших, так и действующих. «Если удастся доказать их причастность к ОПС, следует ожидать задержаний и отставок на крайне высоком уровне. Сравнить это можно разве что с делом "Трех китов"», — сказал он.

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Как утверждает источник, следствие считает, что столкнулось с хорошо организованной группой, заинтересованной главным образом в выводе из России денег, получаемых по контрактам с РЖД, через подконтрольные участникам сообщества банки. «Деньги выводились в США, Англию, Испанию, Швейцарию и на Кипр», — добавил собеседник агентства.

О возможности возбуждения дела по статье об ОПС в рамках расследования в отношении Захарченко сообщалось 16 апреля. Тогда источник «Росбалта» в Следственном комитете России рассказывал, что о наличии преступного сообщества говорят показания свидетелей, в числе которых проживающий в Лондоне банкир Герман Горбунцов, подруга Захарченко Лариса Марчукова, банкир Петр Чувилин и засекреченный свидетель под псевдонимом Владимир Никитин. Предполагается, что Никитин был деловым партнером Захарченко и совладельцев компании «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, которым принадлежат структуры, работавшие по контрактам с РЖД.

Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей, также у него и его близких нашли недвижимость, ценные бумаги, автомобили и ценности на сотни миллионов рублей.

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