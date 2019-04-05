Силовые структуры
 
Последние новости
Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи
Назван самый «чистый» атлет в истории UFC
Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»
Расточительным казахстанцам составили поминальное меню
Толстяк сбросил 100 килограммов и стал велосипедистом
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Шнуров посвятил стихотворение общемировому политическому цирку
Футболист устроил свое похищение во время матча
Новости партнеров

Полковник Захарченко обвинил высокопоставленных прокуроров в клевете

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Захарченко

Бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении замгенпрокурора Виктора Гриня и генерала надзорного ведомства Сергея Бочкарева. Об этом в пятницу, 5 апреля, его адвокат Виктор Емельянов сообщил РИА Новости.

Причиной послужило их высказывание о причастности полковника к коррупционной деятельности. Копию заявления подписали близкие Захарченко — Марина Семынина и Алексей Кияница.

Отмечается, что у Кияницы суд изъял два помещения в Подмосковье и 40 миллионов рублей со счетов в банке, а у Семыниной забрал шесть миллионов рублей и облигации GPB Eurobond Finance PLC на сумму 208,8 тысячи долларов.

Как утверждается в заявлении, в связи с тем, что никаких противоправных деяний данные лица, включая Захарченко, не совершали, указанные Гринем противоправные деяния являются клеветой. Подобное же распространение и использование лжи содержит в себе признаки уголовного преступления.

По словам полковника, Гринь и Бочкарев не могут не знать, что обвинения в его адрес запрещены, так как решение по правонарушениям не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие Дмитрию Захарченко и его близким.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Изъявшему у полковника Захарченко миллиарды прокурору присвоят звание генерала
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Следствие вменило Захарченко завуалированную под ресторанную скидку взятку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 4 апреля

«Я был готов порвать ее на куски»

Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
15:31Сегодня

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

17:42Сегодня

Рецидивист угнал первый в России BMW Х7 и попал на видео

15:12Сегодня

Задержана уродовавшая пациенток российская «Доктор Франкенштейн»

Силовые структуры00:02 2 апреля

«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»

В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
14:50Сегодня

Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова

15:44Сегодня

Лузгавшие семечки россияне получили уголовное дело

13:54Сегодня

Обвиняемый в убийстве россиянин под домашним арестом убил соседку

Силовые структуры00:0331 января
Рауф Арашуков

«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»

Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
12:26Сегодня

Сменился главный гаишник Москвы

13:27Сегодня

Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки

12:09Сегодня

У бывшего министра Абызова появился любимый повар в СИЗО

Россия
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Инвалид в коляске не смог преодолеть сугробы и заставил чиновников работать
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Чеченский актер пожаловался на пытки током в 3D-очках
Сменивший пол россиянин выйдет на пенсию раньше
Все материалы
Мир
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Наступление ливийского фельдмаршала Хафтара на Триполи захлебнулось
США оценили передачу власти в Казахстане
Желавшего мстить за расстрел мечетей албанца поймали в США
Эквадор опроверг выдачу Ассанжа
Руанда пощадила отказавшихся рожать женщин
МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
В штабе Зеленского начали поиск замены Тимошенко на дебатах с Порошенко
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Расточительным казахстанцам составили поминальное меню
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Зеленский тоже оказался «чист»
Все материалы
Экономика
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Это уже третья победа подряд. Следующая жертва — США
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Россия нацелилась на США после победы над Украиной в ВТО
Путин одобрил пять новых налогов
РЖД открыла выставку «Исторический багаж»
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Задержана уродовавшая пациенток российская «Доктор Франкенштейн»
Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова
Обвиняемый в убийстве россиянин под домашним арестом убил соседку
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Удары «Москитами» в Черном море попали на видео
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
«Тор-М2» испытали в бою
Япония сбросила на астероид бомбу
Все материалы
Спорт
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Назван самый «чистый» атлет в истории UFC
Футболист устроил свое похищение во время матча
Тренер ЦСКА оправдал свою ненависть к «Спартаку»
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
Боец UFC предвидел «самый легкий в карьере» бой против Нурмагомедова
Футболисту АПЛ сошло с рук нацистское приветствие
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Трипнул стариной
Кайф, ломка и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Шнуров посвятил стихотворение общемировому политическому цирку
Советские рокеры представили клип на культовую песню с 32-летним опозданием
Maruv устроила кровавую вечеринку в клипе на песню для «Евровидения»
Названы дата и место похорон Георгия Данелии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Белорус купил новый смартфон и обнаружил на нем матерное послание от продавцов
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Российская модель приняла наркотики из страха перед полетом и попала в больницу
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
Все материалы
Из жизни
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Бывшей жене-простолюдинке принца Люксембургского достался дом и жалкие алименты
Нападение агрессивной акулы на аквалангиста попало на видео
Мужчина пел 106 часов подряд ради рекорда и потерпел фиаско
Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Российские чиновники поселили семью из девяти человек в «однушку»
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Все материалы