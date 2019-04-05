Полковник Захарченко обвинил высокопоставленных прокуроров в клевете

Бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении замгенпрокурора Виктора Гриня и генерала надзорного ведомства Сергея Бочкарева. Об этом в пятницу, 5 апреля, его адвокат Виктор Емельянов сообщил РИА Новости.

Причиной послужило их высказывание о причастности полковника к коррупционной деятельности. Копию заявления подписали близкие Захарченко — Марина Семынина и Алексей Кияница.

Материалы по теме Мало миллиардов Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу

Отмечается, что у Кияницы суд изъял два помещения в Подмосковье и 40 миллионов рублей со счетов в банке, а у Семыниной забрал шесть миллионов рублей и облигации GPB Eurobond Finance PLC на сумму 208,8 тысячи долларов.

Как утверждается в заявлении, в связи с тем, что никаких противоправных деяний данные лица, включая Захарченко, не совершали, указанные Гринем противоправные деяния являются клеветой. Подобное же распространение и использование лжи содержит в себе признаки уголовного преступления.

По словам полковника, Гринь и Бочкарев не могут не знать, что обвинения в его адрес запрещены, так как решение по правонарушениям не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие Дмитрию Захарченко и его близким.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!