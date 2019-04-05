У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его близким. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС.

При этом суд не стал взыскивать с Захарченко и его бывшей жены Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов, потраченных полковником на покупку ювелирных украшений, которые ранее были изъяты следствием.

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Во время прокурорской проверки у Захарченко выявили недвижимость на 231 миллион рублей, облигации на 208 тысяч долларов, а также ювелирные изделия общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Также прокуроры обнаружили счета, на которых находилось 35 миллионов рублей — на них переводились деньги за аренду от использования недвижимости Захарченко. На счетах и в банковских ячейках соответчиков Захарченко по иску было обнаружено около 2,5 миллиона долларов.

В 2017 году суд удовлетворил иск прокуратуры, постановив изъять в государственную казну имущество Захарченко и его родных общей стоимостью девять миллиардов рублей: 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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