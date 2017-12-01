Миллиарды полковника Захарченко перешли в казну России

Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме», — огласила решение судья.

«Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам подсудимого, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».

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Ранее 1 декабря источник в правоохранительной системе заявил, что Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем новым эпизодам получения взятки.

21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.