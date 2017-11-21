Родные полковника Захарченко рассказали о запертой от них комнате с миллиардами

У сестры обвиняемого в коррупции сотрудника МВД Дмитрия Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. Об этом заявил адвокат Ирины Разгоновой на заседании в Никулинском суде Москвы, передает «Интерфакс».

«Они (сестра Захарченко Ирина Разгонова и ее муж) никогда не отрицали, что бывали в этой квартире. Но в ту комнату, где нашли деньги, они никакого доступа не имели. Они не хотели ломать дверь, а ключи остались у тех, кто там делал ремонт», — сказал юрист на слушаниях по иску Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества бывшего полицейского и его родственников.

По его словам, Разгоновы закупали в эту квартиру мебель, бытовую технику и другие вещи, жилье предназначалось для их дочери.

Адвокат пояснил, что обнаруженная в квартире тетрадь, в которой мать Захарченко, по данным следователей, вела финансовые расчеты, находилась в другой комнате — не в той, где были деньги.

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Об этих записях рассказал 20 ноября прокурор Сергей Бочкарев.

«В ней мама Захарченко (...) вела учет этих денежных средств, их конспектирование. (...) Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она [мать Захарченко] в прошлом педагогический работник — преподаватель математики», — сказал он. Прокурор также отметил, что все подсчеты в тетради верны.

У бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Захарченко Генпрокуратура хочет конфисковать 27 квартир и машиномест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.