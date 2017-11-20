Полковника Захарченко начали прослушивать за три года до ареста

Прослушку бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко санкционировали почти за четыре года до его ареста. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Никулинского суда Москвы.

«Приобщается по ходатайству прокурора выписка из решения Московского гарнизонного военного суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности прослушки в отношении Захарченко Дмитрия Викторовича по указанным номерам в течение 180 дней с 1 января 2013 года», — сказала на заседании судья Елена Кузнецова.

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Ранее Захарченко заявил в суде, что не имел своего жилья и скитался по чужим углам. По данным источников, знакомых с ситуацией, мать и сестра полковника, в квартирах которых нашли более девяти миллиардов рублей, переехали за границу. В свою очередь в Генпрокуратуре пояснили, что мать полковника вела учет обнаруженных в квартире у его сестры восьми миллиардов рублей.

Мать и сестра бывшего сотрудника МВД 10 ноября заявили о подкинутых им крупных суммах. Так они объяснили происхождение найденных у них 120 миллионов долларов. Сам Захарченко сообщил, что девять миллиардов рублей он накопил с зарплаты полицейского. По словам прокурора, полковник за 15 лет в МВД официально получил 12 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. У него хотят конфисковать 27 квартир и машиномест в Москве и четыре дорогих автомобиля.