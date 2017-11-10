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Родные полковника Захарченко рассказали о подкинутых им 120 миллионах долларов

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Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко

Мать и сестра обвиняемого в получении взяток полковника Дмитрия Захарченко утверждают, что найденные у них миллионы им подкинули. Об этом в пятницу, 10 ноября, как сообщает «Интерфакс», заявил прокурор Сергей Бочкарев на заседании в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск о конфискации имущества бывшего полицейского.

«В квартире у сестры Захарченко были найдены более 120 миллионов долларов... Сейчас они (мать и сестра Захарченко) заявляют, что им их подкинули», — сказал представитель надзорного ведомства. Бочкарев не уточнил, кому и в рамках какой процедуры родственницы обвиняемого давали разъяснение по поводу денег.

Ранее 10 ноября прокурор рассказал, что сам Захарченко объяснил нажитый капитал на сумму в девять миллиардов рублей накоплениями с заработной платы. «В ГУЭБиПК при [Захарченко] обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень», — сказал Бочкарев. Изъятое эквивалентно более чем 23 миллионам рублей, что вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы) — 12 миллионов рублей.

В коррупционных схемах также участвовали мать и сестра полковника, помогавшие ему укрывать богатства, добавил прокурор. По его словам, Захарченко прибегал к помощи родных, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом.

Генпрокуратура намерена конфисковать у обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника МВД 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года.

Предыстория: Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей
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