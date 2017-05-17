Следствие вменило Захарченко завуалированную под ресторанную скидку взятку

Следствие ФСБ дополнительно инкриминировало полковнику Дмитрию Захарченко эпизод получения взятки от владельца рыбного ресторана. Об этом в суде сообщил его защитник, передает в среду, 17 мая, РИА Новости.

«Захарченко также вменяется получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей от ресторатора Меди Дусса, который владеет ресторанами "Ла Маре" и предоставил дисконт на указанную сумму», — сообщил Александр Горбатенко на заседании Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба защиты на арест имущества в рамках расследования по делу о коррупции.

Одновременно с этим во время процесса девушка полковника Анастасия Пестрикова заявила, что арестованные 16 миллионов долларов, обнаруженные сотрудниками ФСБ в рамках расследования, принадлежат ее семье. Следователь Роман Журавлев в свою очередь заявил, что эти деньги принадлежат Захарченко, но после его ареста для сокрытия были переданы девушке.

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Ранее в тот же день во время заседания, адвокат Горбатенко назвал фамилии подозреваемых в посредничестве при передаче взятки, в которой обвиняется его клиент — это «сотрудник ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин». Источник «Ленты.ру» уточнил, что, вероятно, речь идет о начальнике управления Росгвардии по Московской области Алексее Лаушкине.

15 мая стало известно, что в отношении высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, родственника Захарченко, возбуждено уголовное дело о дезертирстве. По данным СМИ, офицер покинул Россию по поддельным документам, его побег связан с расследованием дела против его шурина Захарченко (жены мужчин приходятся друг другу сестрами).

По данным «Новой газеты», в 2006 году по протекции Сенина, который тогда работал в управлении «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, Захарченко перевели из ростовского управления налоговой полиции на должность заместителя начальника оперативно-разыскного бюро №5 Департамента экономической безопасности МВД.

Захарченко обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей.