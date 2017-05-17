Адвокат сообщил о новых фигурантах в деле полковника Захарченко

Адвокат полковника Дмитрия Захарченко назвал фамилии подозреваемых в посредничестве при передаче взятки, в которой обвиняется его клиент. Об этом сообщает РИА Новости из зала заседания Мосгорсуда.

«Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина», — сообщил защитник Александр Горбатенко во время рассмотрения жалобы на арест имущества в рамках расследования по коррупционному делу.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией, в качестве одного из новых фигурантов адвокат мог иметь в виду Алексея Лаушкина, начальника управления Росгвардии по Московской области. По его словам, сейчас генерал находится в отпуске.

Ранее в отношении высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, родственника Захарченко, было возбуждено уголовное дело о дезертирстве. По данным СМИ, офицер покинул Россию по поддельным документам, его побег связан с расследованием дела против его шурина Захарченко.

По данным «Новой газеты», в 2006 году по протекции Сенина, который тогда работал в управлении «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, Захарченко перевели из ростовского управления налоговой полиции на должность заместителя начальника оперативно-разыскного бюро №5 Департамента экономической безопасности МВД.

Захарченко обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей.

