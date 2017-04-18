Суд арестовал отца полковника-«миллиардера» Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал Виктора Захарченко, отца бывшего замначальника управления антикоррупционного управления МВД России, полковника полиции Дмитрия Захарченко. Об этом пресс-секретарь суда Юнона Царева в понедельник, 18 апреля, сообщила ТАСС.

По словам Царевой, суд принял решение еще 31 марта. Захарченко-старший пробудет под арестом до 30 мая.

Подробности дела не уточняются, однако в суде сообщили, что оно не связано с расследованием в отношении Дмитрия Захарченко. Агентство утверждает, что речь идет об обвинениях в растрате, однако источник этой информации не сообщается.

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Захарченко-младший был задержан 9 сентября 2016 года. Днем позже Пресненский суд Москвы арестовал его. Полковник обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В его квартире при обыске обнаружено 8,5 миллиарда рублей. В ноябре следствие арестовало по его делу еще миллиард рублей.

В марте на полковника Захарченко завели еще одно дело. Речь идет о части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). «Он также подозревается в совершении еще двух преступлений по той же статье, то есть — получение взятки в особо крупном размере при других обстоятельствах» — отметил следователь.

В декабре 2016 года глава управления Казначейства по Москве Андрей Гурович заявил, что изъятые в рамках коррупционного дела Захарченко средства могут быть до окончательного решения суда перечислены в федеральный бюджет.