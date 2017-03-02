На полковника Захарченко завели новое дело о взятках

На бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко завели новое дело о взятках. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил следователь на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста обвиняемому, передает «Интерфакс».

«В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело, которое соединено с основным уголовным делом в одно производство», — сказал он.

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По словам следователя, в настоящее время полковник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«(Захарченко) также подозревается в совершении еще двух преступлений по той же статье, то есть - получение взятки в особо крупном размере при других обстоятельствах» — отметил следователь.

Сам полковник отверг новые подозрения следствия, передает РИА Новости.

«В пакете была бутылка, я не брал взятку. Это специально делалось. Факта получения взятки нет (по новым эпизодам)», — сказал Захарченко.

Следователь также отметил, что по делу выполнен большой объем работы и запланировано много следственных мероприятий, но в установленный срок не представляется возможным их завершить.

8 декабря 2016 года глава управления Казначейства по Москве Андрей Гурович заявил, что деньги, изъятые в рамках коррупционного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут быть перечислены в федеральный бюджет до окончательного решения суда.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал его. Захарченко обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. По его месту жительства было обнаружено 8,5 миллиарда рублей. В ноябре по делу Захарченко следствие арестовало еще миллиард рублей.