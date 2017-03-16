В МВД рассказали о скромности арестованного за взятки полковника Захарченко

Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, арестованный за взятки, на службе вел себя «довольно скромно». Об этом в среду, 15 марта, рассказал «Коммерсанту» начальник главка генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

По его словам, задержание Захарченко и обнаружение у него 8,5 миллиарда рублей «стало большим ударом». «Не буду говорить о самом деле — это компетенция следствия и суда. А чисто по-человечески для меня это стало настоящей неожиданностью, а сообщения о миллиардах — шоком. Тем более что вел он себя довольно скромно: ходил на работу в обычном костюме, дорогих часов не носил», — заявил Курносенко.

При этом он подчеркнул, что как руководитель ответственности с себя не снимает, поскольку «должен был более тщательно разобраться» в своем подчиненном.

Он напомнил, что управление «Т» впоследствии было упразднено, его сотрудников вывели за штат. «В новое управление "Р", ставшее преемником расформированного, сотрудников брали после тщательнейшей проверки со стороны ГУСБ МВД и ФСБ», — добавил Курносенко.

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2 марта сообщалось, что на Захарченко завели новое дело о взятках. По словам следователя, в настоящее время полковник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». «Он также подозревается в совершении еще двух преступлений по той же статье, то есть — получение взятки в особо крупном размере при других обстоятельствах» — отметил следователь.

8 декабря 2016 года глава управления Казначейства по Москве Андрей Гурович заявил, что деньги, изъятые в рамках коррупционного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут быть перечислены в федеральный бюджет до окончательного решения суда.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал его. Полковник обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. По месту его жительства было обнаружено 8,5 миллиарда рублей. В ноябре по делу Захарченко следствие арестовало еще миллиард рублей.