Источник в МВД сообщил о ликвидации управления полковника Захарченко

Личный состав управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выведен за штат. Об этом в среду, 25 января, источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости.

«Есть соответствующий приказ об упразднении управления, личный состав выведен за штат», — сказал он.

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Вместо ликвидированного управления, курировавшего топливно-энергетический комплекс, планируется создать новое подразделение с литерой «Р» — «ресурсы».

8 декабря 2016 года стало известно, что двое сотрудников антикоррупционного управления МВД задержаны в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы этого подразделения Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПГ.

В управлении «Т» служил скандально известный полковник Дмитрий Захарченко, которого задержали 9 сентября 2016 года. На следующий день Пресненский суд Москвы его арестовал. Он обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. По месту его жительства было обнаружено 8,5 миллиарда рублей. В ноябре 2016 года следствие арестовало еще миллиард рублей по делу бывшего сотрудника МВД.