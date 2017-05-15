Шурина полковника Захарченко заподозрили в дезертирстве из органов ФСБ

Высокопоставленный сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — родственник полковника Дмитрия Захарченко, у которого были найдены 8,5 миллиардов рублей — объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

«В конце апреля, уходя на обед, он (Сенин) оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ (управление собственной безопасности) был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело. Предположительно, он покинул Россию по подложным документам», — сообщил собеседник издания.

Источник выразил уверенность, что побег полковника связан с расследованием дела против его шурина Захарченко (жены мужчин — сестры).

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По информации издания, в 2006 году по протекции Сенина, который тогда работал в управлении «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, Захарченко перевели из ростовского управления налоговой полиции на должность заместителя начальника оперативно-разыскного бюро №5 Департамента экономической безопасности МВД.

24 апреля сообщалось, что отцу Захарченко — Виктору — предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения. Он был арестован еще 31 марта, но об этом стало известно лишь спустя почти три недели. Подробности обвинений, выдвинутых против него, неизвестны.

Захарченко-младшего задержали 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей. В ноябре следствие арестовало по его делу еще миллиард рублей. В марте к списку инкриминируемых деяний добавился эпизод получения взятки в особо крупном размере.