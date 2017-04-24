Отцу полковника Захарченко предъявили обвинение по делу о хищениях

Отцу полковника МВД РФ Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на арест подследственного.

«[Виктору] Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам пособничества хищения денежных средств — статья 33 часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере — прим. «Ленты.ру»)», — сказал в суде следователь, не уточнив сумму похищенных средств и другие обстоятельства преступления.

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Инстанция оставила решение басманного суда без изменения, апеляционную жалобы защиты Захарченко — без удовлетворения.

Виктор Захарченко был арестован в марте. Подробности дела не уточняются. На судебном заседании стало известно, что расследование не связано с делом его сына — бывшего замначальника управления антикоррупционного управления МВД России, полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Захарченко-младший был задержан 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей. В ноябре следствие арестовало по его делу еще миллиард рублей. В марте к списку инкриминируемых деяний добавился еще один эпизод получения взятки в особо крупном размере.

