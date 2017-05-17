Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, возглавлявший Управление Росгвардии по Московской области, уволен с должности. Об этом ТАСС в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Имя Лаушкина фигурирует в уголовном деле полковника Дмитрия Захарченко, бывшего замначальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД.

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Ранее 17 мая адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы Захарченко, назвал фамилии подозреваемых в посредничестве при передаче взятки, в которой обвиняется его клиент. Это, по словам юриста, «сотрудник ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин». Имена он не уточнил, однако источник «Ленты.ру» отмечал, что речь, вероятно, идет о начальнике управления Росгвардии по Московской области Алексее Лаушкине, а также о шурине полковника высокопоставленном сотруднике ФСБ Дмитрии Сенине.

15 мая сообщалось, что в отношении последнего возбуждено уголовное дело о дезертирстве. По данным СМИ, офицер покинул Россию по поддельным документам.

Захарченко был задержан 9 сентября. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал полковника. Он обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей. 17 мая 2017-го следствие ФСБ дополнительно инкриминировало ему эпизод получения взятки от владельца рыбного ресторана.